Calciomercato Inter, Giroud può arrivare: Lampard lo ha liberato

Calciomercato Inter: il tecnico del Chelsea scarica Giroud

Calcio Mercato Inter Giroud | Il mercato di gennaio si fa sempre più vicino, e le principali squadre di Serie A stanno valutando i possibili colpi per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Un club su tutti l’Inter, attivissimo in queste ultime settimane. Antonio Conte ha senza dubbio alzato l’asticella, ed è giusto che adesso chieda un innesto in attacco, specie per far rifiatare Lukaku e Lautaro. L’obiettivo principale è Giroud, in uscita dal Chelsea e considerato esubero da Lampard. Lo stesso tecnico dei Blues ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni in merito alla cessione della sua punta, lasciando degli indizi importanti. Queste le parole riportate da cm.it:

“Se la situazione si rivelerà giusta per tutti, in primis per noi, potrà lasciare il club. Si è comportato da grande professionista qui. Ancora non è stato fatto nulla comunque, credo che il suo agente abbia parlato con il club”.

Parole che sanno di addio per il francese, con l’Inter che continua ad insistere.

News Inter: Giroud in arrivo, l’agente contratta

L’arrivo di Giroud all’Inter sembra essere sempre più vicino, e intanto lo stesso agente del calciatore sembra aver trovato già l’accordo con i nerazzurri. La trattativa è praticamente avviata e si va verso la chiusura nel breve periodo.