Calciomercato Genoa, Bjarnason torna in Serie A: è svincolato

Mercato Genoa – Bjarnason il rinforzo a centrocampo

Calciomercato Genoa – Bjarnason pronto a tornare in Serie A. Dopo aver vestito la maglia di Pescara e Sampdoria in Italia tra Serie A e Serie B, Birkir Bjarnason può tornare ancora a Genova ma per vestire la maglia rossoblù. Il Genoa, infatti, è vicinissimo all’acquisto del centrocampista islandese soprannominato ‘Il Vichingo’. Il calciatore è il profilo perfetto che cerca il club di Preziosi (dopo che è sfumato l’affare Kurtic ufficializzato oggi dal Parma). Bjarnason aveva firmato lo scorso ottobre all’Al-Arabi Sports Club (società polisportiva qatariota di Doha) per un contratto di 3 mesi, ma ora potrebbe già ripartire dall’Italia. I suoi agenti sono già a lavoro per portarlo al Genoa, entro oggi può arrivare la chiusura dell’affare. in Serie A ha totalizzato 38 presenze e 2 gol.

Ultime Genoa – Bjarnason in città

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Genoa è pronto ad abbracciare Birkir Bjarnason, che nella città di Genova ci ha già giocato ma con la maglia dalla Sampdoria. Secondo Sky Sport, infatti, il giocatore attualmente è svincolato e vorrebbe tornare in Serie A anche in cerca di un ultimo contratto importante e provare a rilanciarsi ancora una volta. I suoi agenti sono al lavoro in queste ore con il ds del Genoa per far firmare al proprio assistito un contratto di 18 mesi con la maglia del Grifone. Oggi ci sarà l’incontro tra le parti per definire tutti i dettagli. Non è da escludere che il calciatore possa arrivare stesso nella giornata di oggi in Italia, per seguire anche in prima persona la trattativa che lo porterebbe al Genoa.