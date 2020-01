Cagliari-Milan, le probabili formazioni: c’è Ibrahimovic

Cagliari-Milan, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Ibrahimovic sì o no? Come riportato da Fantacalcio.it, nell’attacco rossonero salgono le possibilità di vedere Ibrahimovic in campo dall’inizio, verso la panchina Piatek. A centrocampo cerca conferma per Krunic dopo la gara di domenica scorsa contro la Sampdoria. In questo caso ci sarà una nuova esclusione per Paquetà e Kessiè. In difesa sulla destra Calabria resta in pole su Conti. Pioli conferma poi l’undici che è sceso in campo contro la Sampdoria con pochi dubbi in difesa. Musacchio sarà ancora titolare con Romagnoli ed Hernandez. Bennacer è ormai il play di questo Milan. Non si toccano Bonaventura e Calhanoglu. Suso, contestato ormai da tutti, sarà riproposto.

Al centro della difesa dei sardi torna Pisacane, scontato il turno di stop. Sulla fascia sinistra aperto il ballottaggio tra Pellegrini-Lykogiannis. Maran deve scendere ma entrambi stanno facendo benissimo. Sulla destra rischia di mancare Cacciatore per un affaticamento. In regia Cigarini, coadiuvato da Nandez e Rog. Trequartista Nainggolan pronto ad innescare le punte Joao Pedro e Simeone.

Cagliari-Milan: le probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini, Cigarini, Rog, Nandez, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria (Conti), Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Bonaventura, Bennacer, Krunic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Suso.