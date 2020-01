Figurine, la Panini presenta l’album Calciatori 2019-20: 832 figurine

Figurine, la Panini presenta l’album Calciatori 2019-20

Album Figurine Calciatori Panini | E’ arrivata in edicola “Calciatori 2019-2020”, la 59° edizione della collezione ufficiale di figurine Panini sul calcio italiano. La raccolta è la più ricca di sempre e si compone di 832 figurine, da raccogliere in un album di grande formato da 128 pagine. La copertina è caratterizzata dal calcio ad un pallone verso la porta. La raccolta è stata presentata a Milano, alla presenza dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, del presidente della Lega B, Mauro Balata, dei presidenti della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, e dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, e del direttore Mercato Italia di Panini, Antonio Allegra.

Figurine Panini, le novità

Tante le novità della raccolta, a partire dalle figurine in un formato esclusivo, degli allenatori delle squadre di A e B, passando per i calciatori della nazionale italiana, i Top Performer, il Top 11 maschile e femminile della scorsa stagione e molti altro. L’album “Calciatori 2019-2020” si apre con una pagina dedicata ai “simboli” della Serie A TIM, con figurine di logo e trofei, oltre alle immagini dei palloni ufficiali delle 3 serie principali. Segue la sezione dedicata alle squadre della Serie A TIM. La sezione sulla Serie B BKT prevede invece una pagina dedicata ad ognuna delle 20 squadre con 18 calciatori. Seguono le pagine dedicate alla Serie C con le figurine degli Scudetti delle 60 squadre dei 3 gironi e le immagini di tutti i team (stampate sull’album) e alla Serie D (con i loghi stampati delle squadre dei 9 gironi). Tantissime le sezioni speciali della collezione “Calciatori 2019-2020”. Tre pagine sono dedicate alla Serie A Femminile. Altre due pagine ospitano invece la sezione speciale I Mister, con le figurine dei 20 allenatori della Serie A TIM e dei 20 allenatori della Serie B. Un’altra sezione di due pagine è dedicata al Sogno Azzurro, con le figurine di 30 calciatori della Nazionale (3 giocatori per ogni figurina) in vista di UEFA Euro 2020.