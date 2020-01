Ultime Napoli, infortunio per Meret e Mertens: le condizioni

Gattuso dovrà fare fronte ad una vera e propria emergenza con l’infermeria in vista di Lazio–Napoli: arrivano in particolare le ultime sui problemi fisici di Meret e Mertens.

Lazio-Napoli, out Mertens. Occhio a Meret

Per quanto riguarda il belga, la sua assenza contro i biancocelesti nella gara di sabato prossimo è certa. A riportarlo è Tv Luna, secondo la quale l’attaccante farà rientro in Italia soltanto la prossima settimana, mentre per il momento è sotto osservazione da un proprio specialista in patria. Il suo problema riguarda un fastidio all’adduttore. Sempre dall’emittente locale partenopea un’ultimora su Alex Meret: il giovane portiere, protagonista di uno sfortunato intervento contro l’Inter, si è fermato in allenamento oggi, David Ospina è già stato messo in preallarme.

Il punto sugli altri infortunati e la formazioni in vista della Lazio

Piove sul bagnato, verrebbe da dire. Servono punti dopo la sconfitta interna contro l’Inter, e l’Olimpico con la Lazio di fronte non è l’avversario più agevole. Soprattutto a pensare che potrebbero mancare anche Koulibaly (anche oggi ha lavorato a parte) e sicuramente Maksimovic (noie muscolari). Considerando il lungo infortunio di Malcuit, la formazione è quindi quasi obbligata, con l’inserimento stavolta di Luperto al fianco di Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Centrocampo che dovrebbe essere formato da Allan, Fabian e Zielinski (il migliore in campo contro l’Inter), mentre in attacco scenderanno in campo Insigne, Callejon e Milik.