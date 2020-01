Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Nicola

Torino-Genoa, le formazioni ufficiali

Torino Genoa formazioni ufficiali | E’ sempre capace di regalare sorprese ora che si è tornati alla formula all’inglese dell’eliminazione diretta. Torna la Coppa Italia al gelo di una prima metà di gennaio dove il calcio si deve ancora riprendere del tutto dalla sosta natalizia. Da stasera via agli ottavi di finale che verranno inaugurati con la sfida tra il Torino e il Genoa all’Olimpico. Un antipasto visto che il resto delle partite si disputerà la prossima settimana, da martedì 14 a giovedì 16 gennaio. “Non riesco a percepire come si possa non dare importanza alla Coppa Italia. Dobbiamo dare importanza alla prestazione individuale e di squadra. Dare il massimo fa la differenza, domani come in futuro” sono state le parole di Davide Nicola, tecnico del Genoa alla vigilia della trasferta contro il Torino. Attenzione, concentrazione ed equilibrio sono gli elementi che secondo Walter Mazzarri la sua squadra dovrà tenere bene in mente per restare in corsa il più a lungo nella competizione: “Quando arriva un nuovo allenatore possono cambiare molte cose e nella scorsa gara loro hanno variato modulo, hanno giocato un bel match contro una squadra importante facendo risultato, per cui sicuramente saranno col morale alto. Sarà una partita complicata e noi dovremo rimanere concentrati perché solo così potremo mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo il dovere imperativo di provare a passare il turno”.

Le scelte di Mazzarri e Nicola

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Laxalt; Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga, Romero, Zapata; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Agudelo, Favilli. Allenatore: Nicola