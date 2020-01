Oroscopo di domani 10 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. I primi mesi del 2020 saranno un po’ critici, rischi di riversare sulla vita amorosa i problemi sul lavoro. La rinascita avverrà ad aprile. Per quanto riguarda questo weel-end, non fate troppe concessioni su questioni di principio, Venere vi spinge a trovare un nuovo equilibrio

Toro. Giove ti spinge a vivere in maniera più naturale l’amore, mentre sul lavoro è arrivato il momento di puntare agli obiettivi a lungo termine. Salute: il senso di stanchezza fisica e mentale sparirà ma occhio a non stancarsi troppo, soprattutto col lavoro.

Gemelli. Non restare fermo con le mani in mano, sei da sempre una persona positiva. Ergo muoviti, pensa al futuro, ma affronta in maniera piacevole anche tutto quello che ti attende. La Luna è da qualche giorno nel tuo segno, ti dà carica e grinta.

Cancro. Siamo onesti, le ultime problematiche sono nate per colpa tua. Prova a farti capire senza parlare troppo. Manca concentrazione negli studi o nel lavoro, devi massimizzare il risultato.

Leone. Se sei in cerca di una storia importante, devi essere più paziente. Non lanciarti nella prima possibilità, valuta attentamente ogni dettaglio. Nel lavoro potrai chiedere qualche trattamento di favore in più rispetto al passato.

Vergine. Non agire impulsivamente, te lo chiedono i pianeti: solo così potrai vivere le emozioni speciali che meriti. Lavora, con diplomazia, con costanza.

Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Hai nuove possibilità, sia in amore che in nuove amicizie: sfruttale, visto che da qualche tempo ti sei un po’ chiuso in te stesso. Stress in aumento dopo il 10: organizzati per tempo.

Scorpione. Potrai fermare le tempeste prima che esplodano, ma non sarà facile visti i tuoni e i lampi che già incombono. Evita scenate di gelosia, sarai anche tu più disponibile verso gli altri.

Sagittario. Se avete già una coppia, sarà un periodo di consolidamento: supererete vecchie ostilità, abbandonerete vecchi sospetti. Quelli che invece stanno cercando un nuovo amore dovranno concentrarsi nell’arte dell’attesa.

Capricorno. Un amore può trasformarsi in amicizia e viceversa, l’importante è ritrovare complicità. Non farti prendere dall’ansia nel lavoro, le giornate che arrivano portano un’incredibile dose di fiducia.

Acquario. Approffita delle novità che possono regalarti gli astri: se siete già in una relazione, potrete portare avanti programmi a lungo termine. In arrivo gratificazioni finanziarie per chi conduce un’attività imprenditoriale.

Pesci. Se c’è stato silenzio nel passato, ora è il momento di recuperare. Ti compiaci spesso dell’attenzione degli altri, senza arrivare ad uno scopo, ma questa volta dovrai andare oltre.