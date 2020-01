Mercato Inter, Valverde: “Vidal è del Barcellona, conto su di lui”

Le parole del tecnico blaugrana gelano i tifosi dell’Inter: l’obiettivo dei nerazzurri in questo calciomercato, Alexis Vidal, sarà un colpo difficile da mettere a segno…

Calcio mercato Inter, Valverde blocca Vidal

Il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa spagnola, soffermandosi chiaramente sulla trattativa che potrebbe portare il centrocampista cileno lontano dalla Spagna. “Parlo con Vidal così come lo faccio con tutti gli altri giocatori“, ha detto Valverde, “è un nostro giocatore e non capisco perché dovrei mandarlo via. Conto su di lui, con l’Atletico giocherà“. Parole che suonano convinte e che chiaramente gettano acqua sul fuoco che accende le speranze dei tifosi nerazzurri. Che tuttavia, come appreso stasera da Sky Sport, possono contare su un fattore determinante.

Inter-Vidal, le cifre della trattativa

Arturo Vidal ha un contratto in essere con il Barcellona fino a giugno 2021 e una clausola rescissoria fissata a 300 milioni di euro. Marotta ha messo sul piatto un’offerta da 12 milioni più bonus per il suo cartellino, avendo già trovato un’intesa con il calciatore ed il suo entourage: l’ex Juventus firmerebbe un quinquennale da 5 milioni di euro all’anno. La richiesta del Barça si dice sia intorno ai 20 milioni invece: uno sproposito, che alle orecchie dei dirigenti nerazzurri suona più come un “no” deciso.