Mercato Inter, Eriksen si avvicina: Vecino inserito nella trattativa

Mercato Inter, Eriksen si avvicina

Mercato Inter Eriksen | L’Inter accelera per avere subito Christian Eriksen. Il mercato di gennaio sta entrando lentamente nel vivo e iniziano a muoversi i primi passi importanti per cercare di chiudere trattative, alcune già avviate da tempo. La società nerazzurra, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, avrebbe fatto una offerta al Tottenham Hotspurs intorno ai 20 milioni di sterline (23,5 milioni di euro) più, chiave di volta dell’ultima ora, l’inserimento del centrocampista Vecino per ingaggiare il centrocampista danese che ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2020 con gli Spurs.

Calciomercato Inter, i dettagli dell’affare

La trattativa non è facile nonostante le buone intenzioni del club inglese e si intreccia con quella per portare ad Appiano Gentile Arturo Vidal, vero obiettivo del tecnico Antonio Conte che conosce bene le caratteristiche del cileno del Barcellona. Se non fosse possibile chiudere l’affare per gennaio i nerazzurri vorrebbero bloccare il giocatore per giugno. L’agente del giocatore è atteso a Milano tra domani e dopodomani e presto potrebbero arrivare novità. Inter e Tottenham hanno comunque iniziato a parlare ufficialmente.