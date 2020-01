Kostats Manolas parla del momento del Napoli e della gara con l’Inter

Ultimissime calcio Napoli – Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito all’attuale momento del Napoli e dell’ultima sfida contro l’Inter. Queste le parole del difensore greco arrivato la scorsa estate dalla Roma e finito tra le tante critiche per le prestazioni poco brillanti:

“Siamo in un momento complicatissimo da cui si esce solo vincendo. Contro la Lazio ce la metteremo tutto per fare punti importanti. Contro l’Inter abbiamo avuto due occasioni limpide nei primi minuti e non abbiamo segnato mentre loro alla prima ripartenza fanno gol in maniera anche molto fortunata. Abbiamo dominato la partita contro l’Inter, ma abbiamo preso tre gol su tre errori. Noi non siamo riusciti a sfruttare 18 occasioni da gol. Abbiamo fatto una grande partita ma guardando il risultato tutti pensano il contrario.

In difesa bisogna aiutarsi, si difende sempre in 11 calciatori. La Lazio sta facendo un campionato straordinario, ha un grande allenatore e Immobile sta facendo un grande campionato. 11 punti dalla Champions sono tanti, ma ora serve vincere.

Quando dicono che io e Koulibaly non siamo compatibili mi viene da ridere. Veniamo accusati noi solo perché bisogna trovare un colpevole. Spero che lui torni presto perché è fondamentale. Gattuso è un allenatore che da l’anima ed è molto preparato.

Ambiente difficile al San Paolo, i tifosi non entrano e loro sono la nostra forza”.