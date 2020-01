Lega Serie A, Dal Pino accetta l’incarico di presidente

Lega Serie A, Dal Pino accetta l’incarico

Lega Serie A Dal Pino | Paolo Dal Pino ha accettato oggi formalmente l’incarico di presidente della Lega di Serie A, alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del Commissario Giancarlo Abete. Lo comunica la Figc, Federazione italiana Giuoco Calcio in una nota diffusa in serata sul proprio sito ufficiale. Nel manifestare la sua volontà Paolo Dal Pino ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto-Regolamento della Lega, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità. Il motivo per il quale era saltata la presidenza Miccichè nonchè il commissariamento che ne era seguito. “Ringrazio l’assemblea delle società per avermi eletto alla presidenza e lavorerò sin da subito col massimo impegno per ricreare l’unità e la coesione necessarie per lo sviluppo su scala nazionale e internazionale della Lega Serie A”. Questo il commento del nuovo presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, dopo la sua elezione

Le parole del Presidente Gravina

Molto soddisfatto dell’accaduto il presidente Gabriele Gravina, che aveva auspicato da subito il ritorno alla normalità istituzionale nella massima Lega calcistica italiana: “Aver raggiunto l’elezione nei tempi previsti è un ottimo risultato, del quale ringrazio i Club, per la loro disponibilità, e soprattutto Giancarlo Abete, per l’equilibrio e lo spirito di servizio che ha mostrato in questo passaggio delicato. Auguro buon lavoro a Dal Pino, dalla cui elezione spero la Lega ritrovi unità e armonia: il calcio italiano, infatti, sarà più forte con una Lega di Serie A compatta e autorevole”. I diritti tv sono il primo banco di prova a cui sarà sottoposto il nuovo presidente della confindustria del calcio.