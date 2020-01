Juventus, infortunio per Higuain: a rischio per la gara con la Roma

Ultime notizie Juve – Gonzalo Higuain a rischio per la trasferta di Roma. Leggero problema muscolare alla coscia sinistra per l’attaccante argentino a soli pochi giorni dal big match contro la Roma di Fonseca. La Juventus sarà impegnata domenica sera, alle ore 20.45, contro il club giallorosso. I campioni d’Italia proveranno a non perdere terreno contro l’Inter e la Lazio (che insegue). Dalla Continassa però non arrivano notizie del tutto positive, Maurizio Sarri potrebbe non avere a disposizione per il match Gonzalo Higuain. A comunicare il problema è la stessa Juve come spiegato dal bollettino medico giornaliero.

Juve news – Infortunio Higuain

“Nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale. Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra”.

Il problema in casa Juve non preoccupa, poiché il Pipita, anche se non al 100% della condizione fisica, farà parte delle trasferta rispondendo alla chiamata della convocazione. Ad oggi è molto probabili che Higuain parta dalla panchina, con la coppia Dybala-Cristiano Ronaldo favorita per partire dal primo minuto di gioco.

Gonzalo è andato a segno nell’ultima gara contro il Cagliari (4-0 all’Allianz Stadium). Dopo essere stato ad un passo dalla cessione, è diventato uno dei perni principali per il gioco di Maurizio Sarri..