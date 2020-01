Calciomercato Napoli: Milik via, offerti 70 milioni

Ultime Napoli: Milik può partire. Come riportato dal The Sun, il Manchester United sarebbe pronto ad acquistare dagli azzurri Arek Milik.

Gli inglesi sarebbe pronti a mettere sul piatto settanta milioni di euro. Ovvero la stessa cifra incassata dal Manchester United per Lukaku.

La dirigenza dei Red Devils sarebbe pronto a pagare la super cifra per strappare al Napoli Arkadiusz Milik in questo mercato di gennaio. L’intenzione della dirigenza dei Red Devils sarebbe quella d’inserirsi nella trattativa fra il polacco e il club partenopeo per il rinnovo.

Ultime Napoli: Milik, rendimento super

Tuttavia il calciatore non piace solo in Premier. Secondo quanto rivelato dai colleghi della testata sportiva ‘AS’, Arkadiusz Milik sarebbe finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid.

Il centravanti polacco piace ai Colchoneros che avrebbero cominciato a chiedere informazioni su di lui. Il motivo? Milik quando in campo ha fatto benissimo. Un bottino impressionante di reti realizzate, numeri invidiati dagli attaccanti di tutta Europa: Arkadiusz Milik ha trovato, fino ad ora, ben 10 gol in 12 apparizioni. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e le intenzioni sarebbero quelle di prolungare i termini. Aurelio De Laurentiis, inoltre, vorrebbe inserire una clausola importante in stile Cavani e Higuain. L’idea sarebbe quella di un proporre un quinquennale con una clausola da 100 milioni di euro, così da blindare il calciatore.