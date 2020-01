Calciomercato Napoli: per Lobotka c’è l’accordo, ma manca un dettaglio

Calciomercato Napoli: Lobotka arriverà, ma manca un dettaglio sul pagamento. Le ultime

Calciomercato Napoli – Lobotka | Il centrocampista slovacco potrebbe ben presto diventare un nuovo calciatore del Napoli. Sarà il secondo colpo di gennaio per gli azzurri, che si stanno muovendo per puntellare la rosa, dopo quello piazzato per Diego Demme. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, infatti, ci sarebbe l’accordo con il Celta Vigo per Stanislav Lobotka. Il giocatore nelle prossime 48 ore potrebbe diventare ufficialmente un nuovo tesserato del Napoli e le parti sono in continuo contatto in queste ultime ore per risolvere alcuni problemi legati alla modalità di pagamento.

Ultime Napoli, Lobotka si avvicina ma c’è ancora un ostacolo da superare

Napoli e Celta Vigo avrebbero trovato un’intesa economica sulla base di 20 milioni più circa 4 di bonus. Richieste economiche del club spagnolo accontentate da Aurelio De Laurentiis che ha voluto regalare al suo tecnico, il doppio colpo a centrocampo. Nel dettaglio, i 4 milioni di bonus sono legati al rendimento individuale del calciatore e agli obiettivi della squadra.

Mancherebbe ancora qualcosa per arrivare alla fumata bianca: l’accordo è totale tra le parti, ma il punto d’incontro bisognerebbe trovarlo per la modalità di pagamento. Il club spagnolo vorrebbe ridurre i tempi proposti dal Napoli, perché quest’ultima sarebbe disposto a pagare il cartellino del calciatore in quattro anni dilazionati. Il lieto fine arriverà, perché Napoli e Celta Vigo hanno superato ostacoli maggiori rispetto a quest’ultimo aspetto di una trattativa che va ormai avanti da molto tempo. Il calciatore è davvero a un passo dal club partenopeo.