Calciomercato Napoli, Kumbulla si complica: l’Inter prova a soffiare il colpo

Calciomercato – Inter e Napoli si sfidano per Kumbulla

Calciomercato Napoli – Diego Demme il regalo di De Laurentiis e Giuntoli a Gattuso, che oggi compie 41 anni. Ma non sarà il solo e unico rinforzo per gennaio. Intanto, per giugno, Kumbulla è uno degli obiettivi principali per la difesa. Il Napoli tenta di bloccare il calciatore per giugno con Rrahmani e Amrabat. L’Inter però prova ad intromettersi tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’Hellas Verona, spunta l’offerta fatta anche dai nerazzurri. Giuntoli, direttore sportivo del Verona, resta tranquillo visti i continui colloqui con il ds D’Amico del Verona.

Inter news – Kumbulla, tentativo di beffare il Napoli

Il Napoli ha già un accordo definito per giugno con il Verona per i difensore Kumbulla (dove però da tempo c’è anche l’Inter). Senza Champions League, il calciatore potrebbe spingere verso Milano. Intanto spunta l’idea dell’Inter per raggiungere l’accordo con il Verona. Ieri, a margine dell’assemblea di Lega, c’è stato un nuovo contatto diretto tra i due club, che hanno provato a gettare le basi per un’intesa di massima. Il Verona ha messo subito in chiaro che non intendere cedere il suo gioiellino prima dell’estate e conta di incassare almeno 20 milioni in estate. Per superare la concorrenza di dei migliori club in Serie A, l’Inter è pronta a girare subito in prestito Dimarco che tanto piace all’Hellas e in più rinnovare il prestito di Salcedo per la prossima stagione.