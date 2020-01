Calciomercato Napoli: Demme sta svolgendo le visite mediche, spunta Seri

Calciomercato Napoli: Demme sta svolgendo le visite mediche

Ultime Napoli: Demme è fatta, atteso solo l’annuncio del club. Diego Demme è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto col Napoli. Il centrocampista di origini calabresi proviene dal Lipsia sarà il primo rinforzo per Gattuso che chiedeva un calciatore in grado di cucire il gioco e coprire i buchi in mezzo al campo.

Si apre così il mercato di gennaio del Napoli. Il calciatore potrebbe già andare in panchina già sabato contro la Lazio.

Ultime Napoli: si segue anche Seri

Intanto il Napoli segue da tempo Jean Seri, 28enne centrocampista ivoriano del Fulham, in prestito attualmente al Galatasaray a Istanbul.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport con ilcalciatore ex Nizza c’era una trattativa avviata con gli agenti e anche col Fulham anche la scorsa estate. Ma la pista, nata come alternativa a quella per Demme, non è stata abbandonata. E se il Celta Vigo tentennerà sul passaggioo di Lobotka in azzurro,, allora l’ex Nizza potrebbe sbarcare in Serie A. Il Napoli affrontò Seri quando vestiva la maglia dei francesi in Champions qualche anno fa e da allora non ha mai perso di vista il calciatore che ben figurò in quel preliminare di Champions League.