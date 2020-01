Calciomercato Napoli, Ciciretti in prestito all’Empoli: i dettagli

Calciomercato Napoli, Ciciretti in prestito all’Empoli

Calciomercato Napoli Ciciretti | L’Empoli, società di Serie B, ha raggiunto l’accordo con il Napoli per l’acquisto a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, di Amato Ciciretti, centrocampista classe 1993. Cresciuto nella Lazio, passa in seguito alla Primavera della Roma, dove conquista il titolo nazionale. Nel 2012 il prestito alla Carrarese, dove fa il suo esordio in Lega Pro, per vestire poi le maglie di L’Aquila, Pistoiese e Messina.

Notizie Napoli, la carriera del centrocampista

Nell’estate del 2015 il passaggio al Benevento, dove resta per quattro stagioni, vincendo prima il campionato di Lega Pro, conquistando poi la promozione in A e arrivando ad esordire nella massima serie, dove, in casa della Juventus, segna il suo primo gol e il primo nella storia del Benevento. Passato al Napoli, nell’inverno del 2018 si trasferisce in prestito al Parma, dove conquista una nuova promozione in A. La scorsa stagione inizia con i ducali, in A, per poi trasferirsi a gennaio all’Ascoli, dove disputa 15 gare con 2 reti. Nella stagione attuale zero presenze. Ciciretti agisce prevalentemente da trequartista alle spalle degli attaccanti ma può giocare anche su entrambe le fasce come esterno offensivo. Mancino di piede, si distingue per visione di gioco, nella Roma Primavera ha giocato anche come regista di centrocampo. Molto bravo sui calci piazzati.