Calciomercato Milan, la Sampdoria tenta l’affare Suso

Da idolo dei tifosi a oggetto misterioso: la parabola di Suso al Milan è stata discendente e potrebbe trovare una fine in questa sessione di mercato. Sullo spagnolo c’è anche la Sampdoria.

Calcio mercato Milan, la Samp prova il colpo Suso

Con il possibile arrivo di Politano, a Milanello lo spazio si restringe per gli attaccanti esterni. Con Borini diretto verso Verona, serve capire quale sarà invece il destino dell’ex Genoa. Lo spagnolo fino a questo momento non ha convinto: appena 1 gol e 2 assist recita il suo tabellino stagionale e anche al netto di un rendimento deludente di tutta la squadra nel complesso, c’è da fare qualche riflessione. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un incontro con la Samp a margine del pareggio casalingo di San Siro, nel quale le società hanno iniziato ad imbastire un discorso per un passaggio di Suso in maglia blucerchiato.

Il punto sulla trattativa Suso-Samp

Il nocciolo della questione sta in realtà nella possibilità che il calciatore accetti o meno il trasferimento: sarebbe comunque un ambiente diverso rispetto al Milan, e come ricordato, c’è un passato genoano che certamente non gioca a favore di un suo trasferimento. Un aspetto positivo sarebbe invece la volontà dell’attaccante di giocare con continuità, cosa che evidentemente gli sarebbe preclusa in rossonero, soprattutto alla luce degli ultimi acquisti.