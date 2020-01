Calciomercato Milan, Caldara ai saluti: i dettagli dell’affare

Manca ormai soltanto l’ufficialità: Mattia Caldara sta per fare ritorno all’Atalanta, squadra che lo aveva consacrato tra i migliori nel suo ruolo in Italia. L’annuncio in diretta a Sky Sport, assieme alle cifre dell’operazione.

Calcio mercato Milan, le cifre del trasferimento di Caldara

Prestito gratuito di 18 mesi, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. I rossoneri si sono riservati anche una percentuale su un vendita futura, per il momento rimasta segreta. Questi i dettagli del passaggio del centrale difensivo ormai ex Milan alla corte di Gian Piero Gasperini. In mattinata si era parlato di uno scambio col Diavolo, che tuttavia al momento resta in stand-by. Così si apre ancora di più il dibattito sul reparto difensivo gestito di Pioli, che in questo momento, come difensori centrali, può contare soltanto su Romagnoli, Musacchio ed il giovane Gabbia, visto l’infortunio di Duarte.

Arrivò nell’estate infuocata del trasferimento di Higuain, ma è stato sfortunatissimo in quest’esperienza rossonera (soltanto 2 presenze): non ha mai praticamente avuto l’opportunità di mostrare le sue qualità a Milano, anche quando stava un po’ meglio dal punto di vista fisico. Era arrivato ad un centimetro dalla Nazionale, adesso conta di recuperare il terreno perso grazie al Gasp.

Ultime Milan, adesso servono 2 difensori

La penuria numerica di centrali ora impone a Boban e Maldini 2 acquisti in quella zona del campo. E attualmente non ci sono piste facile: a cominciare da Todibo, che ha imposto delle condizioni precise (e poco gratificanti) per accettare la proposta del Milan. Per questo potrebbe essere italiano e giovane il prossimo acquisto.