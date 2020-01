Calciomercato Milan, Boateng per la difesa: il calciatore sarebbe stato offerto al club

Calciomercato Milan, Boateng è il nuovo nome per la difesa: le ultime

Calciomercato Milan – Boateng | Il Milan cerca un difensore e il nome più seguito è stato quello di Jean-Clair Todibo, che ora sembra destinato al prestito allo Schalke 04. E’ per questo che il club rossonero ora lavora alle alternative, in particolar modo dopo la cessione di Mattia Caldara in prestito all’Atalanta. Sì, perché al Milan manca qualcosa numericamente parlando, il reparto difensivo ha bisogno di trovare un centrale da qui in avanti. Boban e Maldini sarebbero a lavoro per i diversi nomi che portano a quello di Kjaer – che piace anche alla Sampdoria – e a quello di Lovren, vecchio pallino ma sempre attuale dei rossoneri. Ma occhio alla sorpresa: il fratellastro di Kevin-Prince Boateng, Jerome, potrebbe essere la nuova idea per la difesa rossonera.

News Milan, Boateng offerto al Milan: il calciatore vorrebbe dire addio al Bayern