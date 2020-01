Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona

La Juventus continua nella sua strategia a doppio binario: accanto ai colpi per l’immediato, si pensa anche al futuro, con un affare in dirittura d’arrivo con i catalani.

Calcio mercato Juve, affare in vista col Barça

A riferire le ultime è Sky Sport. Fra Barcellona e Juventus, per quanto riguarda il mercato, è sempre stato più scontro che incontro: basta ricordare l’affare De Ligt, tanto per citarne uno. Ricordiamo fra gli affari fatti il solo Caceres in tempi recenti, ma le cose sembra che stiano cambiando. Due giovani di belle speranze potrebbero infatti scambiarsi le maglie: stiamo parlando di Matheus Pereira, in prestito al Digione ma di proprietà della Juventus, e Alejandro Marques, diretto ormai verso Torino. Punta centrale, classe 2000, arriverebbe per farsi prima le ossa con la formazione B della Vecchia Signora, che disputa il campionato di Serie C. Sempre secondo l’emittente satellitare, potrebbe essere il primo passo di una lunga amicizia: d’altronde già la scorsa estate, si era parlato di uno scambio più sfavillante, non è detto che non possa portare ad altri colpi di scena.

Ultime Juve, la strategia dei giovani

Oltre a Marques, la Juventus proprio oggi ha compiuto passi decisivi verso l’ingaggio di altri due promettenti profili. Un investimento importante certo, ma Paratici ha mostrato di saper programmare, intessere relazioni tramite il calciomercato, e sapere anche quanto e quando monetizzare con gli acquisti dei più giovani.