Calciomercato Juventus: Pogba, Raiola lavora alla cessione

Ultime Juventus, Pogba arriverà? Come riportato da Tuttosport, ieri Paul Pogba è uscito dall’ospedale dove era stato sottoposto all’intervento alla caviglia destra e ha subito negli ultimi giorni.

Il calciatore non ha ancora cominciato la riabilitazione, considerato che ha un gambaletto rigido.

Il francese vuole dimostrare le sue qualità a chi ha speso 110 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus. I rapporti fra il campione del mondo e il suo club sono, tuttavia, quelli di un divorzio imminente e il suo agente Mino Raiola sta tessendo la tela per una nuova cessione.

Pogba ha un sogno: tornare alla Juventus, per ritrovare l’ambiente nel quale era maturato ed esploso a livello internazionale e che non ha ritrovato allo United. A 26 anni sa di non poter sbagliare la scelta e crede che nella Juventus di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a splendere e, soprattutto, lottare per la Champions League.

Ultime Juventus: lo stipendio del francese spaventa la Juventus

Tuttavia la Juventus per adesso ostenta un certi distacco nei confronti di Pogba. Non certo per un motivo tecnico, ma sostanzialmente per una ragione economica. Il cartellino di Pogba non è in saldo, nonostante la situazione il Manchester non scenderà sotto i 100 milioni. Ma soprattutto Pogba ha uno stipendio stellare: 13 milioni di euro netti a stagione. Fabio Paratici, che nel lontano 2012 lo scoprì e lo portò a Torino, sta cercando di non alzare troppo il monte ingaggi bianconero che in questo momento è il terzo d’Europa.

Per prendere Pogba servirebbe un’altra operazione Ronaldo e, proprio per questo, va valutata con attenzione. Questo sta facendo la Juventus, che calcola anche eventuali alleggerimenti del monte ingaggi con cessioni di fine stagione.