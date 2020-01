Inter, Marotta: “Vidal è un nostro obiettivo, gli affari si fanno a fine mese”

Inter-Vidal, la situazione

Calciomercato Inter – Arturo Vidal è sotto contratto con il Barcellona fino a giugno 2021 e una clausola rescissoria fissata a 300 milioni di euro. Beppe Marotta prova ad acquistarlo nell’immediato a gennaio con un’offerta da 12 milioni più bonus per il suo cartellino, avendo già trovato un’intesa con il calciatore ed il suo agente. Pronto un contratto da 5 milioni di euro all’anno per 5 anni per l’ex Juventus. Il Barça continua a chiedere 20 milioni.

Intanto, alla presentazione dell’album Panini 2019/20, ha parlato proprio l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta: “Lavoriamo costantemente per rinforzare la rosa. È giusto fare qualcosa perché per l’Inter questo è un momento molto importante. Vidal è uno degli obiettivi, ci sono tanti nomi. E’ importante ricordare che gennaio gli affari si concludono alla fine. Per migliorare la nostra rosa servirà completare l’acquisto per obiettivi importanti, è normale che ci siano delle difficoltà”.

Calcio mercato Inter, Valverde su Vidal

Il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa spagnola, soffermandosi chiaramente sulla trattativa che potrebbe portare il centrocampista cileno lontano dalla Spagna. “Parlo con Vidal così come lo faccio con tutti gli altri giocatori“, ha detto Valverde, “è un nostro giocatore e non capisco perché dovrei mandarlo via. Conto su di lui, con l’Atletico giocherà“. Parole che suonano convinte e che chiaramente gettano acqua sul fuoco che accende le speranze dei tifosi nerazzurri. Che tuttavia, come appreso stasera da Sky Sport, possono contare su un fattore determinante.