Calciomercato Inter, Giroud a un passo: trovata l’intesa con l’agente

Calciomercato Inter, Giroud a un passo

Calciomercato Inter Giroud | Il Milan ha da poco accolto Zlatan Ibrahimovic, la Juventus Dejan Kulusevski e l’Inter non vuole essere da meno. Chiamata a rispondere alle due eterne rivali, la società nerazzurra è in attesa di definire l’operazione Vidal con il Barça ma, nel frattempo, lavora sugli attaccanti. In particolare, secondo quanto riporta l’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio in serata sarebbe stato trovato l’accordo con il francese Olivier Giroud del Chelsea.

Mercato Inter, l’accordo con il francese

Sempre secondo Di Marzio in serata nella sede dell’Inter di Viale Liberazione a Milano sono comparsi il procuratore del calciatore Michael Manuello e l’intermediario Morabito. E’ stato raggiunto un accordo di massimo per due anni e mezzo di contratto, ma l’accordo è vincolato al fatto di essere ratificato in questa sessione di mercato. In pratica l’Inter vuole Giroud ora o mai più. Manca un dettaglio decisivo, l’accordo con il Chelsea. Il Club di Londra chiede per il centravanti francese in scadenza al 30 giugno 2020 un indennizzo tra gli 8 e 10 milioni di euro. L’Inter ne vuole spendere la metà. C’è da limare una differenza importante tra domanda e offerta. E questo è il ruolo a cui sono chiamati procuratore e mediatore. Giroud comunque nonostante tutte le offerte ricevute ha scelto l’Inter.