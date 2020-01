Calciomercato Inter, Eriksen più vicino: può arrivare a gennaio

Calciomercato Inter – Eriksen più vicino ai nerazzurri, si allontana il Man Utd

Mercato Inter – Eriksen | Il Manchester United sembra ormai escluso per la corsa a Christian Eriksen del Tottenham. Il fantasista dei Spurs, allenati da Mourinho (ex Inter), è in scadenza di contratto a giugno. Il calciatore danese però potrebbe lasciate Londra già in questa finestra di mercato, senza aspettare di concludere la stagione e approdare a parametro zero a giugno in un nuovo club. Su di lui è forte l’interesse dell’Inter, che sembra intenzionato a rinforzare la rosa nell’immediato e sborsare circa 20 milioni di euro per acquistarlo.

Secondo quanto riportato da Sky Sports il centrocampista danese è tentato da un’esperienza fuori dall’Inghilterra, per questo prende sempre più piede l’ipotesi Inter e tramonta quella che porta al Manchester United. La richiesta del Tottenham per la cessione del giocatore è di 20 milioni di euro. L’Inter può fiondarsi sul calciatore nei giorni finali del mercato di gennaio, intanto Mou potrebbe essere lo sponsor per il passaggio di Eriksen all’Inter.

Ultime Inter, Eriksen: le parole di Marotta

Marotta, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky in particolare sul nome di Eriksen. Ecco le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Eriksen? Veniamo spesso accostati a nomi molto importanti, ma a dir la verità non abbiamo avuto nessun contatto con il Tottenham. E’ in scadenza a giugno, ma la corsa al giocatore è molto difficile come è giusto che sia, ci sono tante squadre. Dico solo che è un giocatore importante ed interessante”.