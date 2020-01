Calciomercato Inter, Ashley Young si avvicina: l’indizio arriva dall’Inghilterra

Calciomercato Inter, Ashley Young sempre più lontano dallo United: le ultime

Calciomercato Inter – Ashley Young | I nerazzurri starebbero accelerando sul mercato. L’idea sarebbe quella di dare ad Antonio Conte gli uomini che serviranno qui in avanti, per continuare la battaglia in campionato contro la Juventus. L’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, si muove su più orizzonti. E’ per questo che andrà forte su quelli che sono gli obiettivi di mercato. Stando a quel che rivelano direttamente dall’Inghilterra, l’affare in dirittura d’arrivo in casa nerazzurro sarebbe quello legato ad Ashley Young.

Ultime Inter, Ashley Young non rinnova e il Manchester richiama un calciatore dal prestito: i chiari indizi di mercato

L’esterno inglese classe ’85, Ashley Young, è uno dei primissimi obiettivi in casa Inter. L’idea iniziale sembrava essere legata ad un colpo a zero per giugno, ma stando alle voci che arrivano dall’Inghilterra, potrebbe chiudersi anticipatamente il rapporto tra il calciatore e il club. I Red Devils avrebbero abbassato i muri di un’ipotetica cessione e non a caso dal Tranmere Roverse sarebbe stato richiamato in squadra l’esterno Cameron Borthwick-Jackson. I colleghi britannici di Sky Sports fanno sapere che il calciatore avrebbe rifiutato il rinnovo al Manchester United, con l’idea di voler essere protagonista e magari lontano proprio dal club inglese. La prossima settimana sarà decisiva per il calciomercato: ci sarà l’affondo dell’Inter.