Calciomercato, Inter senti Arteta: “Non so se Aubameyang resterà”

Aubameyang è un sogno in questo momento per l’Inter di Antonio Conte: il suo contratto attuale scadrà nel 2021 e difficilmente arriverà un rinnovo…

Calcio mercato Inter, Arteta saluta Aubameyang

Un colpo in ottica futura, ma perché porre limiti alla provvidenza. Qualora l’attaccante arrivasse ai ferri corti con il proprio club, i nerazzurri sarebbero pronti ad approfittare delle situazione. Il gabonese per il momento si è affrettato a negare visto l’attacco dei media inglesi, ma la situazione è innegabilmente complicata. Per il momento però, le parole a proposito del campione di Arteta, tecnico dei Gunners, vanno interpretate in ottica futura: “Penso che sia un grande giocatore, che il suo impatto in Premier League sia stato uno dei migliori negli ultimi anni. Se resterà qui la prossima stagione? Non lo so, non ne abbiamo ancora parlato, so che è felice qui perché così ha detto ai giornalisti…”, riferisce BeinSports. Parole che sanno di un dialogo per il rinnovo che non decolla: l’Inter è pronta ad un inserimento per l’ex bomber del Milan.

La stagione di Aubameyang

Arrivato all’età ormai di 30 anni, per lui può parlare la sua carriera. Calciatore di assoluto valore, in questa stagione, dicono i media inglesi, è frustrato da un rendimento globale della squadra al di sotto delle aspettative (27 punti in classifica, 10° posto) nonostante il suo ruolino personale sia di tutto rispetto. In 21 partite di Premier infatti, ha segnato finora 13 gol e servito anche un assist. Una discrepanza fra lui e la squadra della quale l’Inter vuole cogliere l’occasione.