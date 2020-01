Calciomercato Fiorentina: Kessiè per la mediana

Calciomercato Fiorentina: Kessiè la nuova idea di Pradè. Come riportato da Repubblica edizione Firenze, il club Viola cerca un colpo a centrocampo.

Iachini cerca un centrocampista di rottura. Resta in auge la candidatura di Duncan del Sassuolo, ma varegistrato anche un interesse viola per Kessié del Milan. Davanti ad un’offerta importante, i rossoneri potrebbero pure cederlo. Ad oggi le loro richieste per il giocatore sono di 20 milioni. In alternativa la Fiorentina tiene d’occhio anche Meité del Torino e Fofana dell’Udinese.

Ultime Fiorentina: le ultime sull’attaccante

Intanto nelle prossime 48 ore, scrive La Gazzetta Dello Sport, dovrebbe arrivare alla Fiorentina Patrick Cutrone. L’ex Milan sarà viola, arrivando dal Wolves in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto tra i 16 e i 18 milioni di euro, si è sbloccata la trattativa.

Con il suo arrivo Pedro lascerà la Fiorentina nel mercato di gennaio. Resta solo da capire se in prestito o a titolo definitivo. Dal Brasile lo cerca più di tutti il Gremio, ma non vanno dimenticati Palmeiras e Flamengo. Poi ci sono dei club interessati anche in Europa come lo Schalke 04 dalla Germania e il Porto. Ieri l’agente del giocatore ha incontrato Pradè per discutere le condizioni dell’addio del calciatore che a Firenze ha deluso un po’ tutti.