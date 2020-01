Calciomercato Fiorentina, è fatta per Cutrone: in arrivo anche Duncan

Calciomercato Fiorentina, è fatta per Cutrone

Calciomercato Fiorentina Cutrone | Giornata intensa di trattative per le squadre italiane in questo avvio di calciomercato. Ormai ad un passo il ritorno dell’ex attaccante del Milan, Patrick Cutrone, in Italia. L’accordo tra il Wolverhampton e la Fiorentina è stato trovato, mancano solo gli ultimi dettagli. Il giovane bomber torna in Serie A dopo cinque mesi in Premier League, con 2 reti in 12 partite giocate con i Wolves. La formula individuata per il trasferimento è quella del prestito oneroso a 3 milioni di euro più altri 16 per l’obbligo di riscatto che scatterà dopo 18 mesi. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport.

Mercato Fiorentina, le altre operazioni in corso

I viola oltre all’attacco pensano a rafforzare anche centrocampo e difesa. Il direttore sportivo della Viola, Daniele Pradè, infatti sta lavorando anche su Alfred Duncan del Sassuolo e Juan Jesus della Roma. Operazioni non semplici da condurre in porto soprattutto nel caso del centrocampista del Sassuolo per il quale i neroverdi emiliani chiedono non meno di 15 milioni di euro, anche valutando la formula del prestito con obbligo di riscatto. Stesso discorso per il difensore brasiliano della Roma. In questo caso la difficoltà è legata soprattutto all’alto ingaggio: 2,2 milioni di euro netti (circa 4,1 lordi). Una cifra importante per il salary cap imposto da Commisso.