Calciomercato Fiorentina, Cutrone si sblocca: può arrivare già oggi

Calciomercato Fiorentina, Cutrone si sblocca dopo la frenata

Mercato Fiorentina, Patrick Cutrone si sblocca. Dopo la brusca frenata nella trattativa tra Fiorentina e Wolverhampton per il ritorno in Italia dell’ex attaccante del Milan, ora l’affare potrebbe andare in chiusura con esito positivo. Il club viola conta di chiudere con il club inglese già nella giornata di oggi. La formula resta la stessa che circolava nei giorni scorsi: prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il Wolverhampton ha acquistato il calciatore soltanto in estate dal Milan per la cifra di 18 milioni e vorrebbe inserire nell’accordo per la cessione alcune clausole legate al rendimento.

Ultime Fiorentina, ecco le alternative

La società inglese sembra aver ceduto dopo l’accelerata della Fiorentina. Il club viola ha proposto ai Wolves un prestito di 18 mesi ed in seguito l’obbligo di riscatto, ad una cifra pagabile in tre anni. I viola hanno bisogno di una prima punta al più presto e il ds Daniele Pradè, anche lui messo sotto esame da Rocco Commisso, vuole accontentare Iachini al più presto. Giornata decisiva quella di oggi per il trasferimento del centravanti classe ’98 Patrick Cutrone dal Wolverhampton alla Fiorentina. Le due società sono ormai a un passo dall’accordo sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Si può chiudere in giornata.