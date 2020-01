Calciomercato Bologna, per Barrow è tutto fatto: fissate le visite mediche

Calciomercato Bologna, Barrow passa ai felsinei: addio dall’Atalanta, visite mediche fissate per lunedì

Calciomercato Bologna – Barrow | Ha trovato il suo attaccante Sinisa Mihajlovic, è arrivata la fumata bianca per Musa Barrow. L’attaccante gambiano classe ’98 lascia l’Atalanta e cerca una nuova esperienza da protagonista ai felsinei. Il club di Bologna ha trovato un accordo, definito nella giornata di ieri come vi abbiamo raccontato attraverso le notizie raccolte dalla redazione di Calciomercato24.com. Il centravanti ormai ex del club bergamasco è pronto a vestire la maglia del Bologna e sono state fissate le visite mediche per lui. Nella giornata di lunedì il centravanti sarà a Bologna per il suo primo giorno con la nuova squadra.

News Bologna, cifre e dettagli dell’affare Barrow

Arriva al Bologna Musa Barrow e l’Atalanta lo cede a titolo definitivo. Fissate anche le visite mediche del calciatore come annunciato da Sportitalia. Il futuro del calciatore gambiano è lontano da Bergamo, con il Bologna che avrebbe versato nelle casse del club nerazzurro 13 milioni più eventuali bonus di 6, che porterebbero un complessivo totale di 19 milioni di euro. Il calciatore non aveva mai inciso con il club di Percassi ed è per questo che ha scelto di andare via. In nerazzurro e in questa stagione, sette presenze in Serie A ed una in Champions League, dove ha trovato l’esordio nella massima competizione europea.