Calciomercato Atalanta, Caldara vicino al ritorno

Calciomercato Atalanta, Caldara può tornare a gennaio

Calciomercato Atalanta – Caldara. Mattia Caldara può tornare a Bergamo nella sua Atalanta. Aumenta sempre di più la fiducia dell’Atalanta di Gasperini per il ritorno di Mattia Caldara, che andrebbe a rinforzare ancora di più il reparto difensivo, ma a rimpiazzare soprattutto Simon Kjaer che è in partenza. Caldara vuole tornare a Bergamo per rilanciarsi, visto che quando è al Milan non ha quasi mai giocato per i continui infortuni. Resta da trovare l’accordo con il Milan che potrebbe prendere proprio Kjaer dall’Atalanta visto che la pista Todibo resta complicata.

Caldara Atalanta, il Milan può lasciarlo partire

L’ingaggio di 3 milioni di Caldara potrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa e servirebbe quindi un passo indietro da parte del difensore italiano, che sembra essere disposto a venire incontro proprio alla Dea senza fare problemi. Il Milan, però, non vorrebbe contribuire al pagamento dello stipendio. Intesa da raggiungere anche sulla modalità di pagamento 18 mesi di prestito con diritto di riscatto una delle possibilità. Il calciatore è stato prelevato dalla Juve nel gennaio 2017 per 15 milioni più altri 4 di bonus alla 20a presenza. Il Milan, invece, ne ha investiti 35 nel 2018. Boban e Maldini continuano a lavorare per ottenere il massimo dalla cessione di uno dei calciatori che attualmente rappresenta un patrimonio del club, nonostante i tanti infortuni e le pochissime presenze ottenute in maglia rossonera.