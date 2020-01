Ultime As Roma, le parole di Dzeko

Ultime As Roma – Edin Dzeko | E’ stato protagonista di un evento della Roma, a scopo commerciale, il centravanti bosniaco, Edin Dzeko. Ha rilasciato un’intervista interessante ai microfoni di Sky Sport e ha parlato della sfida di domenica contro la Juventus, degli obiettivi della stagione, di tutto quello che riguarda la Roma e la sua carriera, anche in ottica futura. Ecco le sue parole.

“Cosa mi ricordo del primo gol alla Juventus? Neanche la rete, vi dico l’esultanza perché è venuta spontanea. Era una palla non perfetta per me e fu un qualcosa di molto emozionante. Da lì in avanti ho fatto 97 gol, che non sono mai tanti. Potevano essere di più. Ora spero che il numero 98 possa arrivare proprio contro la Juventus. Al momento però, conta più batterla che il gol di Dzeko. La distanza da loro? La sfida non è mai impossibile con la Juve, dobbiamo giocare tutte le partite allo stesso modo. Col Torino non siamo stati al nostro livello, nessuno di noi lo è stato. Non c’è tempo di piangere e ora abbiamo una grande partita con la Juve. Siamo pronti”.

Sui giovani: “Io sono vecchio, assieme ai più ‘saggi’ devo sempre dare consigli ai ragazzi. Lo faccio con Kolarov, Mirante e Fazio. I giovani hanno grande talento, ma devono sempre dare di più”.

Sul futuro: “Dirigente in futuro come Kolarov? Io sono contento innanzitutto che ha rinnovato Alex, perché in campo e fuori è un giocatore fondamentale per noi. Lui già guardandolo si vede che può avere un futuro. Io non ci ho ancora pensato ed è presto per ipotizzare il futuro lontano dal campo da calcio”.

News Roma, Dzeko sulle voci passate legate all’Inter

“No, non ci penso al rimpianto dell’Inter. Certo, loro giocano bene e sono convinto che lotteranno fino alla fine con la Juve. Questo è un bene per il calcio italiano”.