Oroscopo di domani 9 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Tieni lontane le polemiche e i malumori, la giornata è sottotono per quel che concerne i sentimenti. Entro il 12 gennaio riceverai una buona notizia in ambito lavorativo.

Toro. Dal 13 di gennaio avrai Venere a tuo favore e porterà con sé delle novità importanti. Rimanda gli incontri alla settimana prossima e trattieniti quando il nervosismo prenderà il sopravvento.

Gemelli. Non trascinarti i problemi lavorativi nel tuo rapporto d’amore. I momenti col tuo partner dovranno aiutarti a scaricare lo stress, non ad alimentarlo. Se c’è qualcosa che non sopporti più, liberatene.

Cancro. Recupera il tempo che hai perso in amore. C’è modo per organizzare un viaggio oppure un momento romantico con il tuo partner. Sul lavoro farai fatica ad incidere, ma continua a credere nei tuoi progetti.

Leone. Dalla settimana prossima avrai Venere a tuo favore, e non più in opposizione. Per quel che concerne l’amore le cose andranno a migliorare, così come i problemi legati al lavoro. La seconda metà del mese andrà meglio.

Vergine. Tutto molto piatto in amore. I single non cercano nuove emozioni nei sentimenti. Concentrati dunque sul lavoro e sugli investimenti. Usa bene i tuoi soldi, potranno fruttare da questo momento in avanti.

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ti suggerisco di stare in guardia per quel che riguarda l’amore. la Luna dissonant potrebbe causarti qualche fastidio, mentre sul lavoro ti avviso che avrai dei cambiamenti. Adeguati alle novità.

Scorpione. La Luna ti distrae, anche in amore. Il lavoro ti richiede impegno, cerca di riposarti appena puoi. In ambito lavorativo c’è qualcuno che ti rema contro, tira fuori tutte le tue capacità.

Sagittario. Non permettere alla gelosia di prendere il sopravvento, potrebbe causarti delle discussioni da cui non ne uscirai fuori. Sul lavoro ti servirà trovare maggiore serenità.

Capricorno. In amore sarai di fronte ad un bivio: portare avanti la tua storia oppure no. Per il lavoro invece sarà diverso, non essendo coinvolto emotivamente, sarai in grado di prendere le scelte giuste e razionali.

Acquario. La giornata comincerà bene per te, ma sarà particolare e ricca di alti e bassi. A fine serata potresti vivere un calo fisico. Questo è un momento per te interessante: incontra nuove persone e dedicati alle relazioni interpersonali.

Pesci. Oggi è una giornata positiva per l’amore e soprattutto per le coppie. Se sei single, invece, ti consiglio di non barricarti in casa.