Notizie Roma, Zaniolo a DAZN

Ultime Roma | Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a DAZN:

“Real Madrid e debutto? Sapevo di giocare quella partita già dalla mattina, sono rimasto tutto il giorno a fissare il soffitto, incredulo. Sembravo paralizzato, ero stato al Bernabeu solo per una gita. Nel sottopassaggio non vedi il campo, vedevo solo accanto a me gente come Ramos, Bale e Modric. Devi restare solo tranquillo e pensare che se il mister ti sta facendo giocare in un momento come quello vuol dire che te lo meriti ed ha visto qualcosa in te”.

Notizie AS Roma, Zaniolo e la Nazionale

Zaniolo ha parlato della Nazionale e della convocazione:

“La prima convocazione è stata a sorpresa. Ero a cena con degli amici miei, vedo il mio nome nelle convocazioni e penso subito ad un errore. Poi la notizia continuava a girare ovunque e quindi ci ho sperato. La chiamata del team manager poi mi ha confermato la convocazione, sono scoppiato subito a piangere. A Coverciano ero come un ragazzo al parco giochi”.

Sui gol in Serie A?

“Dopo il primo goal in Serie A, quello del pallonetto contro il Sassuolo, mio padre mi ha detto ‘Come ti è venuto in mente di fare quello scavetto?’. I compagni romani, come Florenzi o Pellegrini, sono stati più schietti: ‘Ammazza che cazzo hai fatto’.”

Critiche dello scorso anno per il rendimento?

“Non pensavo succedesse tutto così in fretta. Sono arrivate però anche le critiche, e confesso anche di non essere stato bene. Ma adesso ho le spalle un po’ più larghe e quelle critiche mi hanno fatto bene, a posteriori”.

Ruolo?