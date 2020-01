Notizie Juventus: De Ligt-Sarri, la verità

Ultime Juventus, De Ligt non gioca? Ecco cosa è successo. Come riportato da Tuttosport, adispetto delle ultime tre partite trascorse in panchina, Matthijs de Ligt non appare preoccupato sul momento che sta vivendo a Torino.

I lunghi colloqui con Maurizio Sarri hanno avuto un effetto terapeutico per il difensore olandese che attraversa un periodo di appannamento.

Il centrale olandese ha accettato con serenità la panchina: è consapevole che si tratta di un momento, appunto, da affrontare e superare con il lavoro e l’impegno, tanto più che continua a sentire intorno a lui la stessa fiducia di questa estate quando la Juve ha deciso di investire 85 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza.

L’avventura sarebbe dovuta essere diversa e l’impatto con il campionato italiano avrebbe dovuto essere soft, al cospetto di due mostri sacri come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che avrebbero dovuto traghettarlo e inserirlo in un contesto totalmente nuovo.

In tre mesi De Ligt ha saltato appena due partite casalinghe contro Verona e Genoa: dopo un avvio un po’ faticoso, in cui ha commesso qualche errore di troppo, il centrale olandese ha preso confidenza con il campionato.

Ultime Juve: come sta De Ligt

A fine novembre la lussazione della spalla prima e l’affaticamento agli adduttori poi hanno rallentato il suo processo di crescita, interrompendo il periodo di super impegno: De Ligt ha dovuto fare i conti con i problemi fisici con i quali convive e per i quali continua a svolgere un lavoro specifico. Tuttavia le voci di mercato continuano a rincorrersi.