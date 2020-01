Notizie Inter, infortunio Asamoah: ecco quando torna in campo

Ultime Inter, infortunio Asamoah: ecco come sta il calciatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista dell’Atalanta: Kwadwo Asamoah ha giocato l’ultimo scorcio del test amichevole di ieri ad Appiano.

Per questa ragione, finalmente, nei prossimi giorni si capirà se potrà essere a disposizione sabato.

Il suo potrebbe essere un rientro importante anche perchè Antonio Conte dovrà fare a meno degli squalificati Skriniar e Barella. In difesa si rivedrà Godin, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Sensi.

Le condizioni del terzino sinistro ex Juventus, tuttavia, continuano a preoccupare la dirigenza che ha deciso di intervenire sul mercato.

Ultime Inter: arriva il terzino

Sulla sinistra, molto probabilmente, arriverà Ashley Young, inglese e capitano del Manchester United. Il difensore sembra abbia già detto di si, la trattativa è ben avviata e potrebbe concludersi da qui a poco. Questa la notizia riportata da Sky Sport. Ormai 34enne, l’esterno inglese non ha bisogno di presentazioni. Dalle forti caratteristiche offensive, sarebbe il rincalzo ideale per la squadra nerazzurra anche perchè il suo contratto è in scadenza nel 2020 e questo lo rende maggiormente appetibile. Al suo posto potrebbe andar via Dimarco che non ha trovato spazio, ecco dove può andare.