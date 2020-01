UFFICIALE – Roma, Cristante rinnova fino al 2024

Mercato Roma calcio – Bryan Cristante ha rinnovato il contratto che lo lega alla Roma. Dopo la trattativa per il rinnovo, alla fine è arrivata l’ufficialità. Ad annunciare il nuovo accordo fino al 2024 è stato proprio il club giallorosso attraverso il sito ufficiale e i canali social. Bryan Cristante ha legato il suo futuro alla Roma. Il centrocampista italiano ha firmato un accordo con il club capitolino per il prolungamento del contratto fino al 2024.

Cristante, rinnovo di contratto

A comunicarlo è stata la stessa Roma attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Bryan ha rinnovato! Il centrocampista si lega all’ASRoma fino al 2024. La Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2024”.

Lo stesso Bryan, sempre attraverso il sito ufficiale della Roma, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’intesa trovata con il club giallorosso: “Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.

Il direttore sportivo giallorosso, Petrachi, ha svelato qual è uno dei punti di forza del centrocampista della Roma: “Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma. Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano“.