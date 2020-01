Mercato Napoli, Rrahmani si chiude subito: i dettagli

Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli: il difensore ed il Verona hanno trovato con un accordo con gli azzurri già adesso.

Calcio mercato Napoli, tutto fatto per Rrahmani

C’è tutto, bisogna aspettare solo qualche mese. Il difensore kosovaro, con cittadinanza albanese, è praticamente un giocatore dei partenopei, secondo quanto riferisce Sky Sport. Accordo già trovato, sia con gli scaligeri che con il calciatore ed il suo entourage, ma l’effettivo trasferimento avverrà soltanto a giugno. Dunque anche De Laurentiis sa muoversi con anticipo e risponde così al colpo, altrettanto in ottica futuro, portato dalla Juventus con Kulusevski. Affare da 14 milioni: questa la cifra che il Verona incasserà per il suo cartellino. Al centrale invece un quinquennale da 1,5 milioni all’anno.

Ultime Napoli, serve aspettare per Amrabat

Nell’immediato, il Napoli sta acquistando 2 centrocampisti. Per il futuro, piace molto Sofyane Amrabat. Il discorso con il centrocampista marocchino è tuttavia più complicato. Visto che innanzitutto il calciatore non vorrebbe un quinquennale ma un quadriennale, o in alternativa l’apposizione di una clausola rescissoria non eccessivamente alta. Evidentemente, seppur un traguardo importante, Amrabat non considera Napoli la sua meta finale e vuole garantirsi un modo agevole per lasciarla nel caso. Il contratto prevede 1 milione e 750mila euro l’anno più bonus.