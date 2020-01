Mercato Inter, Godin incerto sul futuro: c’è un indizio social

Mercato Inter: indizio sul futuro di Godin

Mercato Inter Godin | Una stagione davvero molto positiva per l’Inter, che si gode la classifica e si gode soprattutto le prestazioni corali dei singoli. La difesa soprattutto sta dando grandi prove di forza, con Skriniar e De Vrij che stanno facendo da chioccia a Bastoni, giovane molto promettente. Chi invece non sta facendo come ci si aspettava è Godin. Il difensore uruguaiano è arrivato in Italia con tate aspettative, ma al momento il suo minutaggio non è stato così ampio.

L’ex Atletico Madrid era stato parecchio discusso negli ultimi tempi, e c’era anche chi vociferava su un suo possibile clamoroso ritorno alla squadra di Simeone. Voci che lo stesso giocatore indirettamente ha voluto smentire con un post su Instagram. Indizio social importante: “Continuiamo a lavorare sempre con entusiasmo! Squadra!!”.

fonte cm.it

News Inter: Godin resterà, sfuma un obiettivo?

Il futuro di Godin era stato dato per incerto da qualche settimana, ma a quanto pare il giocatore ha tutte le intenzioni di restare a Milano. Conte lo reputa comunque importantissimo per la causa, ed è ormai molto probabile la non cessione a gennaio. I nerazzurri avevano comunque sondato un piano B, ovvero Darmian. Obiettivo dunque sfumato?