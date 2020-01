Termina il secondo grado di giudizio per Fabrizio Miccoli: l’ex attaccante del Palermo è stato condannato in Appello a 3 anni e 6 mesi di carcere.

Miccoli shock, finisce in carcere con l’aggravante mafiosa

Confermata la sentenza del Tribunale: l’ex attaccante di Lecce e Palermo dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sua difesa ha già annunciato che ricorrerà in Cassazione, per ora ha vinto la tesi del procuratore generale Ettore Costanzo, secondo la quale il giocatore avrebbe indotto un suo amico, figlio di un boss mafioso, alla riscossione di un credito di 12.000 euro nei confronti di un ex fisioterapista del Palermo. Inoltre, l’ex giocatore avrebbe intrattenuto duraturi rapporti con esponenti mafiosi ed avrebbe pronunciato parole di vilipendio alla memoria di Giovanni Falcone. Quando è stato letto il dispositivo, l’ex giocatore non si trovava in aula.

Il processo Miccoli

Mentre provava ad imbastire una carriera da agente, è arrivata oggi la sentenza del processo d’Appello per l’ex bomber. Si è trattato dell’ennesimo capitolo della vicenda, che come già anticipato non sarà l’ultima. I fatti risalgono al 2017, ma c’è da aspettarsi che coi tempi del ricorso in Cassazione non si chiuda prima di un paio d’anni. Lauricella (la persona sollecitata da Miccoli per il recupero credito) è stato condannato a un anno in un processo per la stessa estorsione ma l’accusa è stata derubricata in violenza privata aggravata: anche su questo poggiava la sua strategia difensiva, che potrebbe essere riproposta nel terzo grado di giudizio.