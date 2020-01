Calciomercato Udinese: De Paul vale almeno 35 milioni

Calciomercato Udinese: De Paul costa caro e non parte a gennaio

Ultime Udinese, Rodrigo De Paul è nel mirino delle big, ma a gennaio resta all’Udinese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’argentino estate piaceva tanto al Tottenham, l’Inter (in particolare Piero Ausilio) non ha mai nascosto la stima per il diez bianconero e anche la Juve ne apprezza le qualità. Il Siviglia è l’altro club che lo segue con particolare attenzione.

Su di lui, tuttavia, ci sono anche Napoli e Fiorentina (per la grande ammirazione che ha il d.s. Daniele Pradè, ex Udinese) ma questi due club per ragioni diverse sono più defilati.

Tuttavia l’ex Valencia, che intanto si è adattato a giocare da mezzala, non sarà ceduto a gennaio.

Ultime Udinese: fissato il prezzo di De Paul

Il prezzo fatto da Gino Pozzo è alto, altissimo. Non meno di 35 milioni. arrivando anche a 40. E gli ultimi due gol realizzati in campionato, con la leadership ritrovata all’interno della squadra di Gotti, ora legittimano la quotazione che si è alzata nuovamente. Ma difficilmente in questo mercato, considerato che l’Udinese non vende mai a gennaio i suoi pezzi pregiati, l’ex Racing Avellaneda si muoverà dal Friuli. Più probabile che la stella della squadra friulana vada via in estate anche se la destinazione è ancora tutta da definire.