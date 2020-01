Calciomercato Sampdoria: Tonelli se salta Kjaer, si aspetta Borini

Calciomercato Samp – Simon Kjaer il primo obiettivo per la difesa della Sampdoria. Intanto, Lorenzo Tonelli del Napoli, può finire nuovamente in Liguria. Il difensore centrale è messo ai margini dal Napoli (la scorsa stagione ha giocato con la maglia della Samp). Il club blucerchiato non riscattò Tonelli, ma questa volta può tornare e restare. Intanto slitta l’incontro con gli agenti di Kjaer, per Borini si aspetta ancora.

Tonelli-Sampdoria, le ultime

Oggi, intanto, era previsto per oggi l’incontro tra gli agenti di Simon Kjaer e la Sampdoria come riportato da Sky Sport per intavolare la trattativa che può portare il difensore a Genova. L’incontro è però saltato a causa degli agenti che sono rimasti all’estero a prendere tempo. Proprio per questo filtra la poca convinzione del danese di lasciare l’Atalanta direzione blucerchiata.

Su Kjaer c’è anche il Milan, così come il Cagliari, che lo prenderebbe in prestito per 6 mesi. Mentre la Samp lo prenderebbe invece a titolo definito dal Siviglia offrendogli 3 anni di contratto. La prima alternativa in difesa è Lorenzo Tonelli, che tornerebbe in blucerchiato dopo il ritorno a Napoli. Si tratta per Borini, seguito anche da Genoa e Verona. In queste ore è attesa una risposta del Milan.