Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Roma: Pellegri nuova idea

Calciomercato Roma: Pietro Pellegri può tornare in Italia. Come riportato da Il Messaggero, la Roma continua la cerca di un vice Dzeko e Petrachi sta lavorando sul mercato per accontentare le richieste del mister.

I giallorossi avrebbero tracciato l’identikit dell’attaccante “ideale”, ma prima bisognerà piazzare Nikola Kalinic.

Il ds capitolino avrebbe sondatol’ex attaccante del Genoa, ora al Monaco, Pietro Pellegri, che però in questa prima parte di stagione non è praticamente mai sceso in campo a causa dei vari infortuni che lo hanno colpito. Nella capitale, infatti, Pinamonti non convince del tutto.

Ultime Roma: sogno Piatek ma l’affare è complicato

Un altro obiettivo per i capitolini porta il nome di Piatek. Nikola Kalinic, nonostante qualche rassicurazione da parte di Paulo Fonseca, sembra sempre non convincere e per questo sulla lista dei giallorossi c’è anche Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco potrebbe effettivamente dire addio al Milan a seguito di brutte prestazioni con la maglia dei rossoneri. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver chiuso ulteriori spazi. L

a Roma, per arrivare all’attaccante polacco, starebbe valutando l’idea di mettere sul piatto il cartellino di Diego Perotti. Un vero e proprio scambio tra Roma e Milan. Il calciatore argentino potrebbe far molto comodo al club rossonero, che vedrebbe in lui un’ottima alternativa agli esterni offensivi.