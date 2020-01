Calciomercato Parma, fatta per Kurtic: cifre e dettagli dell’affare

Jasmin Kurtic sta per diventare un giocatore del Parma: i ducali hanno trovato l’accordo con la SPAL, pronto l’ingaggio del centrocampista.

Calcio mercato Parma, colpo Kurtic

Alla fine, ha avuto la meglio il direttore sportivo Daniele Faggiano. Si era inserito in extremis il Genoa con una proposta di scambio, ma la trattativa messa in piedi dal dirigente dei crociati ha convinto di più il club di Colombarini, che ha detto sì al passaggio in Emilia di uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Quest’anno soltanto 2 gol per lui in 16 presenze, ma l’anno scorso è stato uno degli artefici della grande stagione spallina con 6 gol e 5 assist in 30 gare di Serie A. Allo sloveno uno stipendio da circa un milione di euro a stagione.

I dettagli e le cifre dell’operazione

Le due società hanno trovato la quadra sulla base di un trasferimento a titolo definitivo al prezzo di 3,5 milioni di euro, più bonus per un massimo di 500.000 euro. Superata anche la concorrenza del Torino, che voleva inserire Bonifazi nell’affare.