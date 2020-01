Calciomercato Napoli, Tonelli vicinissimo alla Sampdoria

Calciomercato Napoli: Sampdoria pronta a riaccogliere Tonelli

Calcio Mercato Napoli Tonelli | Il Napoli pensa al mercato, ed in particolare a come risalire la china in campionato. Gli azzurri avranno bisogno di qualche rinforzo, ma in questa sessione invernale sicuramente non mancheranno dei ritocchi anche in uscita. La rosa di Gattuso è abbastanza lunga, ma in difesa c’è qualche esubero. Uno di questi è senza dubbio Tonelli, difensore centrale ex Empoli.

Il giocatore non sta vivendo un momento esaltante, ed è praticamente scontata la sua partenza a gennaio. I club interessati ci sono, e su tutti c’è la Sampdoria, la quale lo ha già avuto a disposizione lo scorso anno in prestito. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club blucerchiato avrebbe già messo le mani su Tonelli. Il ritorno è vicinissimo.

News Napoli: via Tonelli, preso il sostituto

L’avventura di Tonelli con la maglia del Napoli sta per concludersi a breve, e gli azzurri sanno bene di dover andare a rinforzare nuovamente il reparto, soprattutto in vista della prossima stagione. La squadra partenopea non è stata ferma a guardare, e pare che nella serata di ieri abbia chiuso un importante accordo per Rrahamani, difensore del Verona. Ecco le cifre dell’affare.