Calciomercato Napoli: Milik è un obiettivo dell’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli, dalla Spagna: Milik piace all’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli – Milik | Arrivano direttamente dalla Spagna le ultime indiscrezioni di mercato e questa volta non riguardano Stanislav Lobotka. Quest’ultimo potrebbe unirsi in questi giorni al club partenopeo, ma occhio al mercato anche in uscita del Napoli. Stando a quanto rivelato dai colleghi della testata sportiva ‘AS’, Arkadiusz Milik sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid.

Il centravanti polacco piace ai Colchoneros che avrebbero cominciato a chiedere informazioni su di lui. Il Napoli difficilmente sarà disposto a trattare, perché l’attaccante ex Ajax è praticamente uno dei perni principali del progetto azzurro, in particolar modo dopo l’approdo di Gennaro Gattuso che fino ad ora, lo ha sempre schierato titolare.

Ultime Napoli, Milik finisce nel mirino dell’Atletico Madrid: la risposta di ADL

Un bottino impressionante di reti realizzate, numeri invidiati dagli attaccanti di tutta Europa: Arkadiusz Milik ha trovato, fino ad ora, ben 10 gol in 12 apparizioni. Sono anche questi numeri ad aver convinto i dirigenti dell’Atletico Madrid, che avrebbero avanzato un interesse, così come annunciano direttamente dalla Spagna. Il centravanti partenopeo però starebbe lavorando con il Napoli per trovare un accordo. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e le intenzioni sarebbero quelle di prolungare i termini. Aurelio De Laurentiis, inoltre, vorrebbe inserire una clausola dalle cifre non proprio basse. L’idea sarebbe quella di un quinquennale con 100 milioni fissati per la clausola rescissoria, così da blindare ai piedi del Vesuvio, l’attaccante polacco. L’Atletico è avvisato, ma occhio alle follie che potrebbero arrivare dai Colchoneros. Se non dovesse arrivare il rinnovo, il club di Madrid potrebbe partire all’assalto.