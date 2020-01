Calciomercato Napoli: per Lobotka il Celta non trova il sostituto

Ultime Napoli, Stanislav Lobotka continua ad essere in cima ai pensieri di Giuntoli.

Tuttavia la trattativa non si è ancora sbloccata. Il suo entourage spinge per chiudere quanto prima ma le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo. Il Celta chiede 25 milioni, deve concedere il 25% della vendita al Nordsjaelland, il club da cui ha acquistato Lobotka nell’estate del 2017 a 5 milioni di euro. Il Napoli ha offerto 16 milioni più 2 di bonus, Si fa forte della volontà espressa dal calciatore, il Celta prende tempo. Il motivo? Il club non ha ancora in mano un sostituto che possa prendere il posto del calciatore a centrocampo. Piacciono Camarasa, in prestito dal Betis Siviglia al Crystal Palace, e l’ex Roma Nzonzi del Galatasaray.

Ultime Napoli: il piano B e Tousart?

Intanto il Napoli oltre a Damme, come riportato da Repubblica, segue il francese Lucas Tousart del Lione, nazionale under 21.

Gli azzurri, inoltre, cercano anche un nuovo terzino sinistro. I problemi di Ghoulam continuano. A Gattuso servirebbe un’alternativa a Mario Rui. Napoli ha preso contatti con il Milan per Ricardo Rodriguez, ma sarebbe interessato soltanto ad un prestito e segue con attenzione Leonardo Koutris, 24enne dell’Olympiakos che Gattuso conosce bene sin dai tempi dell’Ofi Creta.