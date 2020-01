Calciomercato Milan: Suso, pazienza finita, sarà addio

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Suso sarà ceduto

Notizie Milan: Suso bocciato, sarà addio. Come riportato da Tuttosport, dopo i fischi del pubblico, inesorabili e inesauribili, la situazione in casa rossonera non è più recuperabile.

San Siro non ne può più di Suso, del suo modo di giocare, della sua mattonella dalla quale fatica a spostarsi.

E’ chiaro che il Milan e Pioli in primis, debbano trovare il coraggio di prendere decisioni drastiche e anche definitive.

A Milano ormai sono quattro anni che si attende la definitiva esplosione dello spagnolo, che invece è sempre fermo al palo. E sono quattro stagioni che i dirigenti e con loro l’allenatore del momento scelgono di dare a Suso le chiavi del Milan, ovvero di farne il perno del gioco.

A Milano ora però sono convinti: Suso può essere un buon giocatore, magari per una squadra di seconda fascia (non a caso la sua stagione migliore l’ha vissuta nel Genoa) ma il Milan ha bisogno di altro.

La presenza di Ibrahimovic, in questo senso, potrebbe anche aiutare nella decisione: nel senso che non è obbligatorio trovare subito un sostituto, ma si potrebbe, almeno nei prossimi mesi, optare più semplicemente per un cambiamento di modulo.

Ultime Milan: niente rinnovo e cessione immediata

Ma non è finita perchè ormai da mesi l’esterno sta bussando alla porta del Milan, attraverso il suo procuratore, chiedendo un rinnovo che lo porti a guadagnare 6 milioni di euro all’anno, pur in presenza di un contratto che scadrà solo nel 2022.

Per questo il Milan vuole mettere a tacere qualsiasi discorso con una cessione che comunque rappresenterebbe un affare per la casse rossonere: l’unica aspetto positivo di Suso, infatti, sarebbe la plusvalenza che ne deriverebbe dalla cessione. Con quei soldi potrebbe arrivare un altro esterno.