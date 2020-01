Calciomercato Milan, Reina torna in Premier League: accordo con l’Aston Villa a un passo

Calciomercato Milan, Pepe Reina lascia i rossoneri: vicino al ritorno in Premier League

Calciomercato Milan – Reina | Sembra giunta al termine l’avventura di Pepe Reina al Milan. Il portiere ex Napoli ha portato una ventata di esperienza al club rossonero, anche se i risultati in campo non si sono visti. Ha fatto sicuramente un lavoro importante in rossonero, accompagnando Gigio Donnarumma nel suo percorso di crescita, ma ha voglia di una nuova esperienza l’estremo difensore rossonero. Ecco perché, in queste ore, il suo agente starebbe negoziando sui dettagli per il passaggio all’Aston Villa e dunque al suo ritorno in Premier League

Ultime Milan, Pepe Reina va all’Aston Villa: i dettagli dell’accordo

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, Pepe Reina sarebbe prossimo all’addio dal Milan. Con l’Aston Villa avrebbe già un accordo di sei mesi con opzione per un ulteriore anno che si attiverebbe solo in casa di salvezza del club. Si apre per lo spagnolo una nuova sfida e questa volta lontano dall’Italia. Nel suo futuro c’è l’Inghilterra, paese in cui torna dopo le annate vincenti con il Liverpool. Il suo desiderio sarebbe quello di chiudere la sua carriera calcistica da protagonista e i Villans potrebbero garantirgli una maglia da titolare, con gli stimoli in Inghilterra che non verrebbero a mancare. La chiusura definitiva dell’accordo potrebbe arrivare nelle prossime ore.